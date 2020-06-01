Волейболист сборной России Полетаев перешел в петербургский "Зенит"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Волейболист сборной России Виктор Полетаев перешел из "Кузбасса" в санкт-петербургский "Зенит". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор кемеровского клуба Сергей Ломако.

Ранее "Кузбасс" подписал контракт с диагональным сборной Италии Иваном Зайцевым.

"Да, Полетаев уходит в "Зенит", - сказал Ломако.

Полетаеву 24 года. За сборную России он выступает с 2015 года, в ее составе дважды выигрывал Лигу наций, завоевал бронзу Европейских игр. Также Полетаев четырежды становился чемпионом России, дважды - победителем Лиги чемпионов и Кубка России, по разу - обладателем Суперкубка России и серебряным призером клубного чемпионата мира.