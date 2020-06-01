{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Александр Медведев: дата общего собрания РПЛ пока неизвестна

По мнению генерального директора "Зенита", лига ждет распоряжения правительства по условиям проведения матчей

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дата ближайшего заседания общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) пока неизвестна. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Предыдущее общее собрание проходило 27 апреля. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

"Информации [по дате собрания] пока нет. Я так понимаю, лига ждет распоряжения правительства по условиям не только возобновления тренировочного процесса, но и проведения матчей", - сказал Медведев.

"Зенит" набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Второе и третье место, имея в активе по 41 очку, занимают "Локомотив" и "Краснодар".

Теги
Российский футбол
Влияние коронавируса на спорт
"Советский спорт" планирует возобновить выпуск печатной версии газеты 15 июня
Печатная версия газеты не выходит с 30 марта после введения нерабочих недель из-за пандемии коронавируса
Читать полностью