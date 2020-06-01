Александр Медведев: дата общего собрания РПЛ пока неизвестна

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дата ближайшего заседания общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) пока неизвестна. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Предыдущее общее собрание проходило 27 апреля. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

"Информации [по дате собрания] пока нет. Я так понимаю, лига ждет распоряжения правительства по условиям не только возобновления тренировочного процесса, но и проведения матчей", - сказал Медведев.

"Зенит" набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Второе и третье место, имея в активе по 41 очку, занимают "Локомотив" и "Краснодар".