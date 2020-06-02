Черчесов консультировал РПЛ и РФС по вопросу принятия решения о возобновлении сезона

ТАСС, 2 июня. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов консультировал представителей Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) при принятии решения о возобновлении приостановленного из-за пандемии коронавируса чемпионата страны. Об этом Черчесов заявил в эфире телеканала "Россия-24".

Сезон в РПЛ был приостановлен в марте. В мае исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. На прошлой неделе Роспотребнадзор согласовал проведение матчей со зрителями при условии, что заполняемость трибун не должна превышать 10%.

"В нестандартной ситуации не может быть стандартного решения, - сказал Черчесов. - В моей компетенции было подсказать, могут ли футболисты восстановиться [к моменту возобновления]. Мы с [президентом РФС] Александром Дюковым были на связи, также с [генеральным секретарем РФС] Александром Алаевым и с [директором по маркетингу РПЛ] Евгением Савиным какие-то вещи обсуждали".

"Почему 21 июня? Чтобы все успели сыграть, чтобы Кубок России был. Но нестандартную ситуацию нужно принять и выйти максимально безболезненно. Рекорды мы ставить не хотим, но дать возможность 10% зрителей ходить на стадион - хорошее решение, мы в этом плане первые", - добавил Черчесов.