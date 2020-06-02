{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Черчесов консультировал РПЛ и РФС по вопросу принятия решения о возобновлении сезона

Чемпионат России по футболу продолжится 21 июня
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 2 июня. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов консультировал представителей Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) при принятии решения о возобновлении приостановленного из-за пандемии коронавируса чемпионата страны. Об этом Черчесов заявил в эфире телеканала "Россия-24".

Сезон в РПЛ был приостановлен в марте. В мае исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. На прошлой неделе Роспотребнадзор согласовал проведение матчей со зрителями при условии, что заполняемость трибун не должна превышать 10%.

"В нестандартной ситуации не может быть стандартного решения, - сказал Черчесов. - В моей компетенции было подсказать, могут ли футболисты восстановиться [к моменту возобновления]. Мы с [президентом РФС] Александром Дюковым были на связи, также с [генеральным секретарем РФС] Александром Алаевым и с [директором по маркетингу РПЛ] Евгением Савиным какие-то вещи обсуждали".

"Почему 21 июня? Чтобы все успели сыграть, чтобы Кубок России был. Но нестандартную ситуацию нужно принять и выйти максимально безболезненно. Рекорды мы ставить не хотим, но дать возможность 10% зрителей ходить на стадион - хорошее решение, мы в этом плане первые", - добавил Черчесов.

Теги
Российский футбол
Футбол в Германии
"Лейпциг" победил "Кельн" в матче чемпионата Германии по футболу
Встреча завершилась со счетом 4:2
Читать полностью