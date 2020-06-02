РУСАДА отослало сопроводительные письма 32 легкоатлетам, желающим иметь нейтральный статус

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило сопроводительные письма еще 32 легкоатлетам, которые занимаются оформлением документов для получения в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене.

"В понедельник и вторник РУСАДА отправило 32 легкоатлетам официальные письма, которые необходимы им для оформления нейтрального статуса. Добавлю также, что с начала мая нам поступило 74 заявки", - сказала Пахноцкая.

Как сообщал ранее ТАСС, чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), а также серебряный призер чемпионата мира 2019 года Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) в середине мая получили все необходимые документы от РУСАДА и ВФЛА, после чего отправили заявки на нейтральный статус в World Athletics.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.