СМИ: ЦСКА может приобрести футболиста сборной Канады Ларина

ТАСС, 3 июня. Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в услугах нападающего сборной Канады Кайла Ларина. Об этом сообщает греческий портал Gazzetta.

По информации источника, нападающий, права на которого принадлежат турецкому "Бешикташу", согласовал контракт с зарплатой в €1,7 млн в год. ЦСКА уже направил в турецкий клуб официальное предложение. Отмечается, что в услугах канадца также заинтересован греческий ПАОК.

Прошедший сезон Ларин провел на правах аренды в бельгийском "Зюлте-Варегеме", приняв участие в 29 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять голевых передач. Также он играл за клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Орландо". За сборную Канады 25-летний форвард провел 30 матчей, забив восемь голов.

Во вторник Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание оставшихся туров сезона-2019/20, который возобновится 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Первый матч ЦСКА проведет 20 июня - на домашнем стадионе москвичи сыграют с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Армейцы находятся на пятом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков после 22 матчей.