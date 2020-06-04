НБА планирует начать следующий сезон в декабре

ТАСС, 4 июня. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассчитывает, что сезон-2020/21 стартует 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В четверг руководство НБА утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20, приостановленного из-за коронавируса. Регулярный чемпионат стартует 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30.

Предполагаемым местом проведения всех матчей является парк развлечений Disney World, который расположен в Орландо (штат Флорида, США). В случае семи матчей в финальной серии сезон завершится 12 октября.

Из-за корректировки календаря сезона-2019/20 руководство НБА перенесло церемонию драфта, она состоится 15 октября. Следующий регулярный чемпионат, вероятно, стартует 1 декабря. Данные сроки не являются окончательными и будут зависеть от того, в каких числах завершится текущий сезон.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.