Клуб НХЛ "Питтсбург" сообщил о случае заражения коронавирусом

ТАСС, 5 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" зарегистрировал один случай заражения коронавирусом среди игроков. Об этом сообщает пресс-служба "Питтсбурга".

В релизе клуба отмечается, что заразившийся хоккеист находится вне Питтсбурга. Он выздоровел и чувствует себя отлично. На данный момент он изолирован дома, все лица, находившиеся в тесном контакте с игроком, уведомлены о его диагнозе.

В составе "Питтсбурга" выступает российский нападающий Евгений Малкин. Во время объявленного НХЛ периода самоизоляции форвард находился в своей квартире в Майами.

Всего с начала пандемии зарегистрировано девять случаев заражения среди игроков НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится в формате плей-офф из 24 команд. Даты и места проведения матчей за Кубок Стэнли пока неизвестны.