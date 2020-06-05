Брагин заявил, что не видит ничего страшного в совмещении постов в сборной России и ХК СКА

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин не видит ничего страшного в совмещении с аналогичной работой в петербургском СКА. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу 64-летний Брагин стал главным тренером сборной России, сменив на этом посту Алексея Кудашова. Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. Также Брагин в пятницу был объявлен главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги СКА.

"Ничего страшного в этом нет. Я бы не сказал, что у меня был негативный опыт с клубами: в последние два месяца, которые я работал в СКА и сборной, я уже окунулся в эту атмосферу, - сказал Брагин. - В СКА много кандидатов в сборную, та работа, которая будет проводиться в клубе, будет переноситься и в сборную. Игровые нюансы тренером должны постоянно нарабатываться, и клубный опыт должен переноситься в сборную", - отметил он.

Брагин с нынешнего года входил в тренерский штаб СКА.