Московский чемпионат Европы по скалолазанию перенесен на ноябрь

ТАСС, 5 июня. Чемпионат Европы по скалолазанию 2020 года, который пройдет в Москве, перенесен на ноябрь из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC).

Изначально турнир должен был пройти с 20 по 27 марта, затем он дважды переносился - на 15-22 июня и 1-8 октября. Новые сроки проведения соревнований - с 20 по 29 ноября.

Чемпионат Европы является заключительным отборочным этапом на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Скалолазание впервые будет представлено на Играх.