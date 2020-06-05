Регламент ждет исполкома. Клубы РПЛ доработали детали возобновления чемпионата

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги на очередном общем собрании рассмотрели и приняли за основу для возобновления чемпионата Тинькофф-РПЛ соответствующий регламент. В нем прописано, в частности, техническое поражение командам в случае нехватки игроков в заявке на отдельно взятый матч.

Регламент, касающийся не только матчей, но и тренировочного процесса, клубы получили накануне проведения собрания. На заседании были обсуждены такие нюансы, как порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы. Одним из ключевых пунктов в документе является то, что болельщики в количестве 10% от общей численности зрительских мест на арене смогут присутствовать на матче лишь при разрешении региональных властей. Об этом говорилось и раньше, а сейчас было прописано в регламенте.

Российские регионы потихоньку ослабевают режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса, и командам уже разрешено проводить тренировки. При согласовании с правительством страны, Минспортом и Роспотребнадзором Российский футбольный союз (РФС) одобрил возобновление чемпионата, первые матчи после паузы пройдут 19 июня. Теперь клубам осталось получить разрешение местных властей, чтобы болельщики, наконец, смогли вновь посетить стадионы. В пятницу навстречу им пошли власти Краснодарского края, разрешив проводить спортивные соревнования с ограничением по числу зрителей.

Разрешение начнет действовать с 21 июня, в этот день пройдет матч "Краснодар" - "Динамо", который должен состояться при зрителях. Двумя днями ранее в Сочи одноименная команда примет "Ростов". "На следующей неделе мы будем обсуждать с местными властями возможность проведения нашего матча с 10-процентной посещаемостью", - сказал ТАСС генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

Победа молодежи "Динамо"

В регламенте указано, что при возобновлении чемпионата на играх не смогут присутствовать болельщики гостевых команд. Немаловажно и то, что доступ на матчи получат журналисты, которые при этом, так же как и зрители, должны быть в масках и перчатках. Во время матчей они могут находиться в пресс-ложе. Послематчевые пресс-конференции будут проводиться по видеосвязи.