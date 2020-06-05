Регламент ждет исполкома. Клубы РПЛ доработали детали возобновления чемпионата

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги на очередном общем собрании рассмотрели и приняли за основу для возобновления чемпионата Тинькофф-РПЛ соответствующий регламент. В нем прописано, в частности, техническое поражение командам в случае нехватки игроков в заявке на отдельно взятый матч.
Регламент, касающийся не только матчей, но и тренировочного процесса, клубы получили накануне проведения собрания. На заседании были обсуждены такие нюансы, как порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы. Одним из ключевых пунктов в документе является то, что болельщики в количестве 10% от общей численности зрительских мест на арене смогут присутствовать на матче лишь при разрешении региональных властей. Об этом говорилось и раньше, а сейчас было прописано в регламенте.
Российские регионы потихоньку ослабевают режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса, и командам уже разрешено проводить тренировки. При согласовании с правительством страны, Минспортом и Роспотребнадзором Российский футбольный союз (РФС) одобрил возобновление чемпионата, первые матчи после паузы пройдут 19 июня. Теперь клубам осталось получить разрешение местных властей, чтобы болельщики, наконец, смогли вновь посетить стадионы. В пятницу навстречу им пошли власти Краснодарского края, разрешив проводить спортивные соревнования с ограничением по числу зрителей.
Разрешение начнет действовать с 21 июня, в этот день пройдет матч "Краснодар" - "Динамо", который должен состояться при зрителях. Двумя днями ранее в Сочи одноименная команда примет "Ростов". "На следующей неделе мы будем обсуждать с местными властями возможность проведения нашего матча с 10-процентной посещаемостью", - сказал ТАСС генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.
Победа молодежи "Динамо"
В регламенте указано, что при возобновлении чемпионата на играх не смогут присутствовать болельщики гостевых команд. Немаловажно и то, что доступ на матчи получат журналисты, которые при этом, так же как и зрители, должны быть в масках и перчатках. Во время матчей они могут находиться в пресс-ложе. Послематчевые пресс-конференции будут проводиться по видеосвязи.
Примечательными также являются санкции к командам в случае срыва матчей по их вине. "Допускается 16 человек в заявке, если меньше - команда снимается, и будет засчитано техническое поражение. Это обсуждается, теперь это требует утверждения", - рассказал ТАСС спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
"Думаю, регламент слегка подкорректируется, на следующей неделе будет вариант, близкий к окончательному. Все достаточно понятно, ничего страшного нет, препятствий не вижу", - сказал Рубашко.
Исполком РФС, на котором будет представлен регламент для утверждения, пройдет 9 июня. На нем также будут обсуждаться изменения в регламенте, касающиеся переходов игроков, учитывая, что летнее трансферное окно откроется 26 июля и закроется 19 сентября.
Также собрание подвело итоги молодежного первенства России, которое не было доиграно. Лига объявила победителем турнира "Динамо", которое лидировало после 22 туров. Этот результат также должен утвердить ближайший исполком РФС.