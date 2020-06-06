Лыжники сборной России из группы Перевозчикова начали тренировочный сбор в Ижевске

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Лыжники сборной России, которые работают под руководством тренера Олега Перевозчикова, в субботу начали подготовку к сезону на тренировочной базе в Ижевске. Об этом Перевозчиков сообщил ТАСС.

"Сбор начинается сегодня, спортсмены в течение дня будут подъезжать сюда, - сказал Перевозчиков. - Но не все приедут сегодня, так как возникли определенные проблемы с выездом. Кто-то из-за транспортных проблем, кто-то из ведомства своего бумаги официальные оформить не может пока. Речь идет об Андрее Мельниченко и Александре Бессмертных".

"Чуть-чуть захворал у нас Андрей Ларьков, которого мы будем ждать в понедельник или во вторник. Первым делом спортсмены пройдут тестирование на коронавирус. Сбор будет проходить до 25 июня", - заключил тренер.

В состав группы Перевозчикова входят Сергей Ардашев, Александр Бессмертных, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин.