Тренера по плаванию попросили покинуть базу "Озеро Круглое" за нарушение режима

"Есть определенные условия, на которых нас допустили на базы, мы три дня отсидели в карантине, питались в номерах. Потом после отрицательных результатов тестов мы переселились в другую гостиницу, там тоже жили по одному, но можно было выходить на улицу, гулять, но гулять в дозволенных местах. За ленты заходить нельзя, но Немтырев пошел под ленты, в закрытую зону", - пояснил Чепик.

"У его группы было три предупреждения. Хотя мы, тренеры, особенно в категории "65 плюс", подписали заявления, в том числе и об уголовной ответственности. Все с этим согласились", - рассказал главный тренер.

"Озеро Круглое" и база в Новогорске были открыты для подготовки спортсменов 25 мая. Для баз прописан строгий регламент на основании рекомендаций Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства. Пловцы сборной России заехали на базу 2 июня.