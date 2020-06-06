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Летние олимпийские виды спорта

Тренера по плаванию попросили покинуть базу "Озеро Круглое" за нарушение режима

Александр Немтырев, личный тренер двукратного чемпиона мира Антона Чупкова, получил несколько предупреждений
Гостиница на базе "Озеро Круглое" Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Гостиница на базе "Озеро Круглое"
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Александра Немтырева, личного тренера двукратного чемпиона мира по плаванию Антона Чупкова, попросили покинуть базу "Озеро Круглое" за нарушение режима. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Чепик.

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"Есть определенные условия, на которых нас допустили на базы, мы три дня отсидели в карантине, питались в номерах. Потом после отрицательных результатов тестов мы переселились в другую гостиницу, там тоже жили по одному, но можно было выходить на улицу, гулять, но гулять в дозволенных местах. За ленты заходить нельзя, но Немтырев пошел под ленты, в закрытую зону", - пояснил Чепик.

"У его группы было три предупреждения. Хотя мы, тренеры, особенно в категории "65 плюс", подписали заявления, в том числе и об уголовной ответственности. Все с этим согласились", - рассказал главный тренер.

"Озеро Круглое" и база в Новогорске были открыты для подготовки спортсменов 25 мая. Для баз прописан строгий регламент на основании рекомендаций Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства. Пловцы сборной России заехали на базу 2 июня.

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