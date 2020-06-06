Чепик: отъезд личного тренера с базы "Озеро Круглое" некритичен для пловца Чупкова

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Отсутствие на базе "Озеро Круглое" тренера Александра Немтырева не скажется на работе его подопечного - двукратного чемпиона мира по плаванию Антона Чупкова. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Немтырева попросили покинуть базу в связи с тем, что он неоднократно нарушал правила базы, касающиеся профилактики распространения коронавируса.

"Да, Антон остался без тренера, но это некритично. После трех месяцев неплавания мы только начинаем, и Антон вполне справится. Так что сейчас это не так и важно, у нас на базе много спортсменов без тренеров, количество людей ограничено, нас здесь всего 40 человек. По-другому развести нельзя, в две смены плаваем, в две смены питаемся, живем по одному, чтобы максимально обезопасить наше здоровье", - отметил Чепик.

"Озеро Круглое" и база в Новогорске были открыты для подготовки спортсменов 25 мая. Для баз прописан строгий регламент на основании рекомендаций Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства. Пловцы сборной России заехали на базу 2 июня.

"Ситуация даже где-то детская. Торопиться и спешить было некуда, все было расписано. И надо понимать - ответственность лежит на дирекции, ведь базу разрешили открыть с выполнением определенных требований. Мы даже в столовую ходим в маске, потом только ее можно снять. Да, это непривычно, непонятно, но никто на эту тему не дискутирует, правила общие для всех", - сказал главный тренер.