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ATP

Рублев: турнир в Белграде позволит в тренировочном формате играть с сильными теннисистами

15 июля в столице Сербии стартует выставочный турнир
Андрей Рублев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие в выставочном турнире Eastern European Championship, который пройдет в Белграде - это хорошая возможность потренироваться с сильными игроками после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС рассказал российский теннисист Андрей Рублев.

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Международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля. Турнир Eastern European Championship, в котором выступит Рублев, будет носить статус выставочного, соревнования начнутся 15 июля. Участие подтвердили 23 теннисиста - 15 мужчин и восемь женщин.

"Задач не ставлю вообще никаких. Просто хочу потренироваться, поиграть хорошие матчи против сильных игроков, - сказал Рублев. - После долгой паузы это именно то, чего не хватает. И хорошо, что есть такая возможность - в тренировочном формате поиграть против хороших теннисистов".

"Думаю, что эмоции будут переполнять и будет облегчение, что наконец все наладилось", - добавил теннисист.

22-летний Рублев занимает 14-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

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