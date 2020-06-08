Барнс: игроки "Клипперс" и "Лейкерс" отказываются возобновлять сезон НБА из-за расизма

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.

ТАСС, 8 июня. Ряд игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступают против возобновления сезона из-за проблем с расизмом в США. Об этом бывший игрок НБА Мэтт Барнс сообщил журналисту Джосайе Джонсону.

"Мы со Снуп Доггом (рэпер - прим. ТАСС) слышали от ряда игроков о нежелании выходить на площадку из-за возникшей ситуации, - сказал Барнс. - В частности, Снуп разговаривал с парой игроков из "Лейкерс" и "Клипперс". Так что некоторым командам будет непросто возобновлять сезон".

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов. Руководство НБА и профсоюз игроков на прошлой неделе одобрил утвержденный руководством лиги формат возобновления сезона с участием 22 команд. Предварительная дата возобновления чемпионата - 31 июля.

Барнс провел в НБА 14 сезонов, поиграв за "Клипперс", "Сакраменто", "Нью-Йорк", Филадельфию", "Голден Стэйт", "Орландо", "Лейкерс" и "Мемфис". В составе "Голден Стэйт" в 2017 году он стал чемпионом НБА, после чего завершил карьеру.