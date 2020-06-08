Барнс: игроки "Клипперс" и "Лейкерс" отказываются возобновлять сезон НБА из-за расизма

ТАСС, 8 июня. Ряд игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступают против возобновления сезона из-за проблем с расизмом в США. Об этом бывший игрок НБА Мэтт Барнс сообщил журналисту Джосайе Джонсону.
Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.
I chopped it up with Matt Barnes and he said he’s spoken to players and some wanted the season cancelled to focus on addressing the injustices in the Black community.— Josiah Johnson (@KingJosiah54) June 7, 2020
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"Мы со Снуп Доггом (рэпер - прим. ТАСС) слышали от ряда игроков о нежелании выходить на площадку из-за возникшей ситуации, - сказал Барнс. - В частности, Снуп разговаривал с парой игроков из "Лейкерс" и "Клипперс". Так что некоторым командам будет непросто возобновлять сезон".
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов. Руководство НБА и профсоюз игроков на прошлой неделе одобрил утвержденный руководством лиги формат возобновления сезона с участием 22 команд. Предварительная дата возобновления чемпионата - 31 июля.
Барнс провел в НБА 14 сезонов, поиграв за "Клипперс", "Сакраменто", "Нью-Йорк", Филадельфию", "Голден Стэйт", "Орландо", "Лейкерс" и "Мемфис". В составе "Голден Стэйт" в 2017 году он стал чемпионом НБА, после чего завершил карьеру.