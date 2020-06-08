Прыгунья на лыжах с трамплина Кустова дисквалифицирована на полтора года

ТАСС, 8 июня. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России приняла решение дисквалифицировать Александру Кустову за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

21-летняя Кустова дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил ("Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении"). Срок дисквалификации отсчитывается с 27 ноября 2019 года.

На чемпионате России 2015 года Кустова заняла третье место. Также в ее активе серебряная медаль командных соревнований чемпионата мира среди юниоров 2018 года.