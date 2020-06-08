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Допинг в спорте

Прыгунья на лыжах с трамплина Кустова дисквалифицирована на полтора года

Спортсменка нарушила антидопинговые правила

ТАСС, 8 июня. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России приняла решение дисквалифицировать Александру Кустову за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

21-летняя Кустова дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил ("Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении"). Срок дисквалификации отсчитывается с 27 ноября 2019 года.

На чемпионате России 2015 года Кустова заняла третье место. Также в ее активе серебряная медаль командных соревнований чемпионата мира среди юниоров 2018 года.

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Допинг
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