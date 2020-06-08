Допинговое нарушение не помешает Кустовой выступить на Олимпиаде

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Прыгунья на лыжах с трамплина Александра Кустова не собирается завершать карьеру после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, она будет в числе кандидатов на участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС заявил глава Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

21-летняя Кустова была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении, что привело к пропуску трех внесоревновательных тестов в течение 12 месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 27 ноября 2019 года.

"Саша пытается поддерживать спортивную форму. Со спортом она не заканчивает и сохраняет перспективы выступить на Олимпиаде в Китае", - сказал Дубровский.

На чемпионате России 2015 года Кустова заняла третье место. Также в ее активе серебряная медаль командных соревнований чемпионата мира среди юниоров 2018 года.