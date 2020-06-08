Стамбул будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2032 года

ТАСС, 8 июня. Стамбул подаст заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2032 году. Об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Турции Хасан Арат, комментарий которого приводит Анатолийское агентство.

Ранее Стамбул уже претендовал на проведение Олимпийских игр в 2020 году, но тогда победу одержала заявка Токио.

"Я считаю, что Турция не должна отказываться от своих амбиций провести Олимпиаду, - сказал Арат. - Стамбул должен стать городом-кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, от этой цели нельзя отказываться".

"Турция успешно справилась с пандемией коронавируса, выполнила свои обещания по части инфраструктуры, которые были даны во время подготовки к Играм 2020 года. Дороги, метро, аэропорт - строительство всех объектов завершено. Стамбул готов и должен стать кандидатом, это решение принято на уровне государства".

Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, они пройдут с 23 июля по 8 августа.