Власти Карелии планируют создать спорткластер на базе крупнейшего в регионе стадиона

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Карелии намерены создать современный легкоатлетический кластер на базе нуждающегося в реконструкции самого крупного стадиона в регионе - петрозаводской арены "Спартак". Об этом в понедельник президенту Владимиру Путину сообщил глава республики Артур Парфенчиков в ходе трансляции канала "Россия 24".

"Республике тем не менее необходима реконструкция центрального республиканского стадиона "Спартак". Вы там были, Владимир Владимирович, на этом стадионе. Этот стадион является уникальным легкоатлетическим спортивным объектом на территории СЗФО. <…> Мы хотели бы не только для Карелии, но и для всего Северо-Запада на территории Петрозаводска получить вот такой важный для развития всего российского спорта легкоатлетический кластер, то есть современный стадион легкоатлетический со всей необходимой инфраструктурой и закрытый легкоатлетический манеж", - сказал Парфенчиков.

Как уточнили ТАСС в региональном министерстве спорта, речь идет о легкоатлетическом кластере, который смог бы принимать соревнования всероссийского и международного уровней. Как сообщалось, на стадионе "Спартак" для зрителей безопасна только одна трибуна на 3,5 тыс. мест, в то время как вместимость арены - 14,5 тыс. человек. В аварийном состоянии находятся мачты, козырек и коммуникации.

В столице Карелии совместно с Петрозаводским госуниверситетом также будет строиться легкоатлетический закрытый манеж. Парфенчиков отметил, что этот проект реализуется за счет частных средств. "Они [деньги] выделены, строительство должно начаться", - сказал глава региона.

Он также доложил президенту о готовности проекта строительства нового республиканского онкологического центра в Петрозаводске, который позволит внедрить эффективные технологии в борьбе со злокачественными новообразованиями. Для региона эта проблема остается актуальной, так как смертность от онкологии, по словам Парфенчикова, значительно превышает среднероссийский показатель.

"В 2017 году вы поддержали мое предложение по разработке проекта этого объекта. Мы это сделали, нашли очень хороший земельный участок в городе, завершили разработку соответствующего проекта строительства онкоцентра. И сейчас нам бы очень хотелось в ближайший год приступить к строительству этого важного для республики медицинского объекта", - отметил глава Карелии.