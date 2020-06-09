Исполком РФС во вторник утвердит регламент возобновления чемпионата России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) на своем заседании во вторник утвердит регламент возобновления оставшейся части Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Клубы также ожидают, что региональные власти разрешат проводить матчи со зрителями, учитывая ограничения.

Документ ранее был рассмотрен на общем собрании команд РПЛ 5 июня. В нем подробно прописаны правила допуска на стадионы всех участников соревнований, вещателей, СМИ и зрителей. Исполком должен также утвердить календари чемпионата и Олимп - Кубка России.

РПЛ возобновится матчем "Сочи" - "Ростов" 19 июня. Четвертьфинальная встреча Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет 24 июня. Регламент будет распространятся и на этот турнир. Чемпионат завершится 22 июля, финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

В регламенте сказано о возможности присутствия на матчах 10% болельщиков от общей вместимости стадиона, однако это должны одобрить местные власти. От них же зависит проведение товарищеских матчей команд перед возобновлением чемпионата, о чем в понедельник сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Также в регламенте прописано и снятие очков с команды, которая не сможет заявить на отдельную встречу 18 игроков (16 полевых и два вратаря - прим. ТАСС). Однако, как рассказал в воскресенье заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов, снимать клубы с чемпионата из-за коронавируса не будут.

Исполком рассмотрит также способ определения хозяев поля в оставшихся раундах Кубка России. Это актуально для полуфинальной пары "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва), в которой домашнюю команду еще не выбрали. В регламенте не прописано, по каким критериям определяется хозяин поля. В предыдущих розыгрышах турнира соперника принимала команда, которая провела больше выездных матчей, а при равенстве показателей вопрос решал жребий.

Будут утверждены изменения регламента по статусу и переходам (трансферам) футболистов в связи с введением дополнительных оснований для их регистрации. Клубы РПЛ ранее получили информацию о том, что открытие трансферного окна состоится 26 июля. Завершится трансферный период 19 сентября.