Бразилия отозвала заявку на проведение в 2023 году чемпионата мира по футболу среди женщин

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июня. /ТАСС/. Бразильская конфедерация футбола (CBF) отозвала заявку на проведение в стране чемпионата мира среди женских команд в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что такое решение было принято по ряду причин организационно-экономического характера. Как указывает CBF, власти страны, гарантируя готовность провести первенство, не рекомендуют в настоящий момент принимать соответствующие письменные обязательства перед Международной федерацией футбола (ФИФА).

"CBF решила отозвать бразильскую заявку и поддержать Колумбию в борьбе за право проведения чемпионата мира среди женских команд в 2023 году. Таким образом, Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) выставляет единую кандидатуру. Это увеличивает шансы заявки на голосовании, а также подчеркивает единение в текущем руководстве организации", - говорится в документе.

Кроме того, в CBF напомнили, что за последнее десятилетие в Бразилии уже прошло несколько крупных спортивных событий - Кубок конфедераций 2013 года, чемпионат мира по футболу 2014 года, Олимпийские и Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года, Кубок Америки и чемпионат мира по футболу среди молодежных команд до 17 лет в 2019 году. Данный факт, полагают в организации, мог бы ослабить вероятность поддержки заявки на голосовании 25 июня.