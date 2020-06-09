СМИ: футболист "Байера" Хаверц может перейти в "Челси"

ТАСС, 9 июня. Полузащитник немецкого футбольного клуба "Байер" Кай Хаверц может стать игроком английского "Челси". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

Лондонский клуб заплатит за 20-летнего футболиста около €85 млн. Отмечается, что игрок станет заменой уходящим после окончания сезона бразильскому нападающему Виллиану и его коллеге по амплуа испанцу Педро. Ранее также сообщалось, что летом состав "Челси" пополнят полузащитник голландского "Аякса" Хаким Зиеш и нападающий немецкого "Лейпцига" Тимо Вернер. Общая сумма трансфера этих футболистов составит около €100 млн.

Хаверц является воспитанником "Байера". В составе команды он провел 143 матча, забил 43 мяча и сделал 30 голевых передач. За сборную Германии полузащитник отыграл семь встреч и отметился одним голом.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя - контактные. Турнир будет возобновлен 17 июня.