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Футбол в России

Дюков: игроки ЮФЛ получили возможность развиваться в конкурентной среде

Во вторник по итогам заседания исполкома РФС было принято решение о досрочном завершении дебютного сезона чемпионата ЮФЛ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Игроки Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) имеют возможность развиваться в конкурентной среде. Об этом заявил по итогам исполкома Российского футбольного союза (РФС) глава организации Александр Дюков.

Во вторник по итогам заседания исполкома РФС было принято решение о досрочном завершении дебютного сезона чемпионата ЮФЛ, победителем которого было признано "Чертаново". Команда с 41 очком после 15 сыгранных туров занимала на момент приостановки турнира первую строчку таблицы и получит право сыграть в Юношеской лиге УЕФА.

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"Мы подвели итоги этого турнира. Если говорить о спортивных итогах, "Чертаново" признано победителем и получило путевку в Юношескую лигу УЕФА. Хочу сказать, что "Чертаново" достойно сыграло, надеемся на успешное выступление команды на международном уровне", - заявил Дюков.

"Если говорить в целом, мы удовлетворены результатами. В матчах приняли участие около 400 игроков, было сыграно 90 встреч, игры посещал Станислав Саламович [Черчесов, главный тренер сборной России]. В ЮФЛ игроки получили возможность развиваться в конкурентной среде. В следующем сезоне мы собираемся провести турниры для игроков 2003 и 2004 годов рождения", - добавил глава РФС.

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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