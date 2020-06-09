В Уфе начата проверка информации об оскорблении инспектором ДПС паралимпийской чемпионки

УФА, 9 июня. /ТАСС/. Руководство ГИБДД Башкирии проводит проверку информации об оскорблении инспектором ДПС паралимпийской чемпионки, депутата Госсобрания - Курултая республики Оксаны Савченко. Об этом сообщается во вторник в блоге начальника ГИБДД региона Динары Гильмутдиновой.

Автомобиль с Савченко не пустили на набережную Уфы из-за обвала грунта. Позже она опубликовала в своем Instagram запись разговора с инспектором, который спрашивает: "Вы инвалид умственный или моральный?" Депутат сообщила, что требует увольнения сотрудника.

"Видеозапись, на которой женщина, ссылаясь на ограниченные возможности здоровья, требует обеспечить проезд к месту поездки, несмотря на введенные ограничения на улично-дорожной сети, впоследствии размещена в соцсетях, - говорится в сообщении. - В настоящий момент по данному факту руководством ГИБДД проводится проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям указанного сотрудника".

Савченко была пассажиром автомобиля, а инспектор ДПС обеспечивал безопасность дорожного движения неподалеку от набережной, где образовался обвал грунта, добавили в ГИБДД.

Савченко - восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по плаванию. В настоящее время является директором спортивной адаптивной школы паралимпийского резерва Республики Башкортостан.