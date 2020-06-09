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Футбол в Германии

"Байер" стал первым финалистом Кубка Германии по футболу

В полуфинале команда из Леверкузена победила "Саарбрюккен"
Футболисты "Байера" EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Футболисты "Байера"
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 9 июня. "Байер" в гостях одержал победу над "Саарбрюккеном" со счетом 3:0 в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу.

Забитыми мячами отметились Мусса Диаби (11-я минута), Лукас Аларио (19) и Карим Бельараби (58).

В финале "Байер" встретится с победителем встречи между "Баварией" и "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне, которая состоится в среду. Решающий матч турнира запланирован на 4 июля.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. В Кубке Германии перед паузой оставалось провести полуфиналы и финал.

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