В Госдуме заявили о необходимости ужесточить наказание за распространение допинга

"Антидопинговое законодательство России меняется согласно требованиям WADA (Всемирного антидопингового агентства - прим. ТАСС), - сказал Свищев. - Мы сделали качественный рывок вперед, когда приняли несколько законов по противодействию допингу. Мы ввели уголовную и административную ответственность за те или иные правонарушения в сфере применения запрещенных препаратов. Считаю, что надо еще более жестко отнестись к этому".

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Антидопинговое законодательство в России необходимо ужесточить в разделе распространения и склонения к приему запрещенных препаратов. Об этом в интервью ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

"К сожалению, отдельные случаи все равно возникают. Не боятся у нас люди ни штрафов, ни ответственности, а потом это сказывается на всем российском спорте. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос, и если будет необходимо ужесточать меры ответственности и наказание за применение, изготовление и склонение к употреблению запрещенных препаратов, это будет сделано. Важно рубить это зло на корню, ведь спортсмен - это только конечная инстанция".

"Главные преступники - те, кто склоняет к допингу"

Свищев также отметил, что необходимо более пристально контролировать тех, кто склоняет спортсменов к употреблению запрещенных препаратов. "Самые главные преступники - это те, кто склоняет спортсменов к употреблению запрещенных препаратов, - считает парламентарий. - И таких людей нужно карать нещадно, сейчас я прорабатываю вопрос об ужесточении наказаний за склонение и распространение запрещенных препаратов. Мы активно сотрудничаем с РУСАДА (Российским антидопинговым агентством - прим. ТАСС), привлекаем и силовые структуры, мы считаем, что ужесточать ответственность за такие деяния необходимо. Мною также внесен законопроект о дополнении федеральных стандартов спортивной подготовки разделом об антидопинговом обеспечении".

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.