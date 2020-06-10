Свищев считает, что бизнес должен финансировать профессиональный спорт в России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Профессиональный спорт в России должен поддерживаться не за счет бюджетных средств, а за счет инвестиций частных спонсоров, при этом государство должно оказать поддержку бизнесу, финансирующему спорт. Об этом в интервью ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

"Сейчас уникальная возможность для государства обратиться к бизнесу, - сказал Свищев. - Мы все любим спорт и ждем его возвращения, это очень важная сфера нашей жизни. Но есть и первоочередные меры в нашей жизни, без которых мы не проживем. Государству надо в первую очередь выполнить свои обязательства там, а на спорт может просто не остаться денег".

"Мы давно говорим о том, что профессиональный спорт должен поддерживаться не государством, не губернаторами, не муниципальными образованиями, не госкомпаниями, а непосредственно бизнесом, - продолжил парламентарий. - При этом государство должно оказать всесторонние меры поддержки бизнесу, который финансирует спорт. Если бизнес социально ориентирован через спорт, надо создавать преференции, например, льготное налогообложение, льготы по кредитам, которые берутся на строительство спортивных объектов, льготное выделение земельных участков и так далее. Мы должны протянуть руку помощи бизнесменам, которые поддерживают спорт, и тогда у нас будет синергия между государством и спортивными инвесторами".