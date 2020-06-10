Бывший игрок клуба КХЛ "Барыс" Боченски стал мэром города Гранд-Форкс в США

ТАСС, 10 июня. Бывший игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" из Нур-Султана и сборной Казахстана Брэндон Боченски был избран мэром американского города Гранд-Форкс (штат Северная Дакота). Об этом сообщает газета Grand Forks Herald.

За Боченски отдали голоса 46,62% избирателей, действующий мэр города Майк Браун набрал 31,81% голосов.

Боченски выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго", "Оттава", "Бостон", "Анахайм", "Нэшвилл" и "Тампа". Всего в НХЛ он провел 156 матчей, в которых набрал 68 очков (28 шайб + 40 передач).

С 2010 по 2017 год Боченски выступал за "Барыс", затем объявил о завершении карьеры, однако в июле прошлого года вновь подписал контракт с казахстанской командой. В КХЛ он принял участие в 455 встречах, набрав 444 очка (179+265). В сезоне-2011/12 стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.

С 2015 года Боченски играл в составе сборной Казахстана. Спортивную карьеру Боченски завершил в июле прошлого года.