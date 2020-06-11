Клуб НХЛ "Вашингтон" возобновит тренировки 11 июня

ТАСС, 11 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" возобновит тренировочный процесс 11 июня. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Тренировки будут проходить на добровольной основе, игроков распределят на небольшие группы. Отмечается, что при возобновлении тренировочного процесса будут соблюдены все пункты разработанного НХЛ медицинского протокола. На арене не смогут находиться журналисты и обслуживающий персонал.

В составе "Вашингтона" выступают пять российских игроков. Цвета команды защищают нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. "Вашингтон" завершил "регулярку" на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков в 69 матчах.