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Летние неолимпийские виды спорта

Федерация регби России поддерживает возвращение продажи пива на стадионы

Председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев отметил, что реклама пива должна быть запрещена на детских соревнованиях
Председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев Александр Астафьев/ТАСС
Описание
Председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев
© Александр Астафьев/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) исключительно положительно относится к возвращению продажи пива на спортивные арены, с помощью такого шага можно поддержать организации и клубы, оказавшиеся в тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

"Мы относимся к этому исключительно положительно, - сказал Артемьев. - В условиях коронавируса очень многие федерации и клубы оказались в тяжелейшем финансовом положении. Именно сейчас было бы правильно принять такой закон. Естественно, реклама должна быть запрещена на детских соревнованиях".

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"И доходы должны расходоваться на детский спорт, развивая базу, которая у нас есть. Я горячо это поддерживаю", - добавил собеседник агентства.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. 10 января член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, соавтор законопроекта Дмитрий Свищев уточнил, что в него будут внесены поправки, согласно которым следует разрешить продажу напитка на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичЛетние неолимпийские виды спорта
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