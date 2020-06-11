Федерация регби России поддерживает возвращение продажи пива на стадионы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) исключительно положительно относится к возвращению продажи пива на спортивные арены, с помощью такого шага можно поддержать организации и клубы, оказавшиеся в тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.
"Мы относимся к этому исключительно положительно, - сказал Артемьев. - В условиях коронавируса очень многие федерации и клубы оказались в тяжелейшем финансовом положении. Именно сейчас было бы правильно принять такой закон. Естественно, реклама должна быть запрещена на детских соревнованиях".
"И доходы должны расходоваться на детский спорт, развивая базу, которая у нас есть. Я горячо это поддерживаю", - добавил собеседник агентства.
13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. 10 января член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, соавтор законопроекта Дмитрий Свищев уточнил, что в него будут внесены поправки, согласно которым следует разрешить продажу напитка на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.