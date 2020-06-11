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Футбол в России

Бывшие арбитры ФИФА Де Блекере и Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии РФС

Сезон Тинькофф Российской Премьер-Лиги, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня
Франк Де Блекере EPA/ANDY RAIN
Описание
Франк Де Блекере
© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Бывшие арбитры категории Международной федерации футбола (ФИФА) бельгиец Франк Де Блекере и немец Вольфганг Штарк пополнили состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Сезон Тинькофф Российской Премьер-Лиги, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.

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"По сравнению с прошедшей частью сезона состав экспертно-судейской комиссии изменился. В комиссию вошли восемь человек, в том числе иностранные эксперты Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк, которые добились больших успехов в судейской профессии. Мы уверены, что их опыт будет востребован в работе экспертно-судейской комиссии", - сказал Хачатурянц.

53-летний Де Блекере стал арбитром категории ФИФА в 1998 году, входил в список арбитров ФИФА до 2012 года. На международном уровне в качестве главного арбитра он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА в 2009 году между "Барселоной" и украинским "Шахтером" (1:0).

Также он судил матчи финальных турниров чемпионатов мира 2006 и 2010 годов, чемпионатов Европы 2004 и 2008 годов. На чемпионате Европы 2004 года он обслуживал матч между сборными Португалии и России (2:0), а на турнире 2008 года - полуфинальную встречу между командами России и Испании (0:3).

50-летний Штарк работал арбитром ФИФА с 1999 года, завершил судейскую карьеру в 2017 году. Он обслуживал, в частности, матчи чемпионата мира 2010 года, на котором был главным арбитром на трех играх.

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