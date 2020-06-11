Футболист ЦСКА Ахметов выбыл из строя как минимум на три месяца

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Ильзат Ахметов выбыл после операции как минимум на три месяца. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике армейцев Сергей Аксенов.

2 июня Ахметов сообщил, что перенес операцию на плече в Германии.

"Ахметов выбыл на три месяца как минимум", - сказал Аксенов.

Ахметову 22 года. В нынешнем сезоне он провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три голевые передачи. В московский клуб полузащитник перешел летом 2018 года из казанского "Рубина". Вместе с московским клубом Ахметов стал обладателем Суперкубка России 2018 года. За сборную России провел семь матчей.

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