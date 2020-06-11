СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в "Металлург"

ТАСС, 11 июня. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял права на нападающего Николая Прохоркина в магнитогорский "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба "Металлурга".

Сезон-2019/20 Прохоркин провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". В обмен на 26-летнего Прохоркина СКА получил права на форварда Владислава Каменева, выступающего в НХЛ за "Колорадо".

Регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, "Лос-Анджелес" по итогам регулярки не продолжит борьбу за Кубок Стэнли. Прохоркин был задрафтован клубом из Лос-Анджелеса в 2012 году, но выступал за команду лишь один сезон, набрав 14 (4 шайбы + 10 передач) очков в 43 матчах.

В КХЛ, помимо СКА, нападающий играл за московский ЦСКА и уфимский "Салават Юлаев". В 2017 году в составе СКА форвард стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в лиге Прохоркин провел 385 матчей, набрав 216 (104+112) очков. В 2018 году Прохоркин выиграл золотую медаль Олимпийских игр.

Каменеву 23 года, он играл за "Металлург" с 2013 по 2015 год, а затем перебрался в НХЛ, где выступал за "Нэшвилл", а позднее был обменян в "Колорадо". В текущем сезоне он сыграл в 38 матчах, набрав 13 (3+10) очков.