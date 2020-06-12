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Зимние олимпийские виды спорта

FIS отправила Большунову большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира

В сезоне-2019/20 Большунов стал первым россиянином, выигравшим общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 12 июня. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отправила россиянину Александру Большунову большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

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Большунов по итогам сезона-2019/20 впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка мира. Из-за отмены последних этапов соревнований по причине коронавируса россиянин не смог лично получить приз.

"Наконец, самые успешные спортсмены сезона-2019/20 получат в награду медали и глобусы. Призы прибыли из Канады и США. Из-за ограничений, связанных с пандемией, передача наград заняла много времени, однако они не утратили своей ценности", - говорится в сообщении.

Большунову 23 года, он стал первым россиянином, которому удалось выиграть большой Хрустальный глобус. В активе спортсмена три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, четыре раза он становился серебряным призером чемпионата мира.

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