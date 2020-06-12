"Лейпциг" обыграл "Хоффенхайм" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 12 июня. "Лейпциг" на выезде со счетом 2:0 обыграл "Хоффенхайм" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Дублем отметился испанский полузащитник Дани Ольмо (9-я и 11-я минуты).
"Лейпциг" не проигрывает 12 матчей кряду в немецком первенстве. В последний раз клуб уступил 25 января "Айнтрахту" (0:2).
В турнирной таблице "Лейпциг" идет на третьем месте, набрав 62 очка, "Хоффенхайм" располагается на седьмой строчке, имея в активе 43 очка. В следующем туре "Лейпциг" примет "Фортуну" 17 июня, "Хоффенхайм" в этот же день на выезде встретиться с "Аугсбургом".
Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
Германия
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|30
|22
|4
|4
|90-30
|70
|2
|Боруссия Д
|30
|19
|6
|5
|81-35
|63
|3
|Лейпциг
|31
|17
|11
|3
|77-32
|62
|4
|Боруссия М
|30
|17
|5
|8
|57-36
|56
|5
|Байер
|30
|17
|5
|8
|56-40
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|12
|9
|9
|42-36
|45
|7
|Хоффенхайм
|31
|12
|7
|12
|42-52
|43
|8
|Фрайбург
|30
|11
|8
|11
|39-41
|41
|9
|Герта
|30
|10
|8
|12
|43:51
|38
|10
|Шальке
|30
|9
|11
|10
|35-47
|38
|11
|Айнтрахт Ф
|30
|10
|5
|15
|49-55
|35
|12
|Кельн
|30
|10
|5
|15
|47-57
|35
|13
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|41-57
|32
|14
|Унион
|30
|9
|5
|16
|35-53
|32
|15
|Майнц
|30
|9
|4
|17
|39-62
|31
|16
|Фортуна
|30
|6
|10
|14
|33-60
|28
|17
|Вердер
|30
|6
|7
|17
|30-63
|25
|18
|Падерборн
|30
|4
|8
|18
|33-62
|20