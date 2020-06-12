"Лейпциг" обыграл "Хоффенхайм" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 12 июня. "Лейпциг" на выезде со счетом 2:0 обыграл "Хоффенхайм" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

Дублем отметился испанский полузащитник Дани Ольмо (9-я и 11-я минуты).

"Лейпциг" не проигрывает 12 матчей кряду в немецком первенстве. В последний раз клуб уступил 25 января "Айнтрахту" (0:2).

В турнирной таблице "Лейпциг" идет на третьем месте, набрав 62 очка, "Хоффенхайм" располагается на седьмой строчке, имея в активе 43 очка. В следующем туре "Лейпциг" примет "Фортуну" 17 июня, "Хоффенхайм" в этот же день на выезде встретиться с "Аугсбургом".

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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