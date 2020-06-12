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Футбол в Германии

"Лейпциг" обыграл "Хоффенхайм" в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 12 июня. "Лейпциг" на выезде со счетом 2:0 обыграл "Хоффенхайм" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

Дублем отметился испанский полузащитник Дани Ольмо (9-я и 11-я минуты).

"Лейпциг" не проигрывает 12 матчей кряду в немецком первенстве. В последний раз клуб уступил 25 января "Айнтрахту" (0:2).

В турнирной таблице "Лейпциг" идет на третьем месте, набрав 62 очка, "Хоффенхайм" располагается на седьмой строчке, имея в активе 43 очка. В следующем туре "Лейпциг" примет "Фортуну" 17 июня, "Хоффенхайм" в этот же день на выезде встретиться с "Аугсбургом".

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Германия

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария30224490-3070
2Боруссия Д30196581-3563
3Лейпциг311711377-3262
4Боруссия М30175857-3656
5Байер30175856-4056
6Вольфсбург30129942-3645
7Хоффенхайм311271242-5243
8Фрайбург301181139-4141
9Герта301081243:5138
10Шальке309111035-4738
11Айнтрахт Ф301051549-5535
12Кельн301051547-5735
13Аугсбург30881441-5732
14Унион30951635-5332
15Майнц30941739-6231
16Фортуна306101433-6028
17Вердер30671730-6325
18Падерборн30481833-6220
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