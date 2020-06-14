"Локомотив" обыграл "Тамбов" в товарищеском матче перед возобновлением чемпионата России

ТАСС, 14 июня. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над "Тамбовом" со счетом 1:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве.

Мяч на 61-й минуте забил Дмитрий Рыбчинский. Для "Локомотива" этот матч стал первым под руководством нового главного тренера Марко Николича. Сербский специалист и два его помощника прибыли в Россию в конце мая и находились на карантине, а к команде присоединились в субботу.

"Локомотив" провел второй товарищеский матч перед возобновлением чемпионата России, который был прерван из-за пандемии коронавируса. 7 июня железнодорожники сыграли вничью с московским "Динамо" со счетом 1:1.

В матче не приняли участие игроки "Локомотива" - защитник Соломон Кверквелия, полузащитники Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей и Антон Миранчуки. Как сообщил директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо во время трансляции встречи на официальном канале клуба в YouTube, футболисты должны вернуться к тренировкам на следующей неделе. Также, по его словам, во вторник ожидается возвращение в общую группу вратаря Антона Коченкова, у которого ранее был выявлен коронавирус, игрок в субботу приступил к индивидуальным тренировкам.

В первом туре после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" 21 июня примет "Оренбург", "Тамбов" в тот же день в гостях сыграет с "Уфой".