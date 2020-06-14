Рыбчинский: "Локомотив" под руководством Николича старается больше контролировать игру

ТАСС, 14 июня. Футболисты московского "Локомотива" стараются больше контролировать игру и работать с мячом на тренировках после прихода на пост главного тренера Марко Николича. Об этом рассказал полузащитник клуба Дмитрий Рыбчинский, комментарий которого приводит пресс-служба железнодорожников.

В воскресенье "Локомотив" благодаря голу 21-летнего Рыбчинского обыграл "Тамбов" (1:0) в товарищеском матче перед возобновлением Тинькофф - Российской премьер-лиги после вызванной пандемией паузы. Матч стал первым для команды под руководством Николича. Сербский специалист и два его помощника прибыли в Россию в конце мая и находились на карантине, а к команде присоединились в субботу. На посту главного тренера он сменил Юрия Семина, чей контракт с клубом завершился 31 мая.

"Стараемся больше контролировать игру, работать с мячом, менять направление атак, чтобы сопернику было сложнее. Играть в атакующий футбол всегда приятно", - ответил Рыбчинский на вопрос о тренировках под руководством Николича.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги возобновится 19 июня, 21 июня "Локомотив" примет "Оренбург". Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице после 22 туров, набрав 41 очко.

"Думаю, мы готовы на 85%. Можно прибавлять еще. Подходим к сезону с боевым настроем. Надеюсь, к "Оренбургу" будем готовы на 100%", - отметил Рыбчинский.