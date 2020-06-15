"Реал Сосьедад" и "Осасуна" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 15 июня. "Реал Сосьедад" на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с "Осасуной" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

У хозяев забитым мячом отметился Микель Оярсабаль (61-я минута), у гостей с пенальти отличился Адриан Лопес (29).

В турнирной таблице испанского первенства "Реал Сосьедад" занимает четвертое место, набрав 47 очков, "Осасуна" располагается на 11-м месте, имея в активе 35 очков. В следующем туре "Реал Сосьедад" на выезде сыграет с "Алавесом" 18 июня, "Осасуна" днем ранее примет мадридский "Атлетико".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен.