"Реал Сосьедад" и "Осасуна" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 15 июня. "Реал Сосьедад" на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с "Осасуной" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
У хозяев забитым мячом отметился Микель Оярсабаль (61-я минута), у гостей с пенальти отличился Адриан Лопес (29).
В турнирной таблице испанского первенства "Реал Сосьедад" занимает четвертое место, набрав 47 очков, "Осасуна" располагается на 11-м месте, имея в активе 35 очков. В следующем туре "Реал Сосьедад" на выезде сыграет с "Алавесом" 18 июня, "Осасуна" днем ранее примет мадридский "Атлетико".
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|28
|19
|4
|5
|67-31
|61
|2
|Реал
|28
|17
|8
|3
|52-20
|59
|3
|Севилья
|28
|14
|8
|6
|41-29
|50
|4
|Реал Сосьедад
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|5
|Хетафе
|28
|13
|7
|8
|38-27
|46
|6
|Атлетико
|28
|11
|13
|4
|32-22
|46
|7
|Валенсия
|28
|11
|10
|7
|39-40
|43
|8
|Вильярреал
|28
|12
|5
|11
|45-38
|41
|9
|Гранада
|28
|12
|5
|11
|35-33
|41
|10
|Атлетик Бильбао
|28
|9
|11
|8
|30-24
|38
|11
|Осасуна
|28
|8
|11
|9
|35-39
|35
|12
|Леванте
|28
|10
|4
|14
|33-41
|34
|13
|Бетис
|28
|8
|9
|11
|38-45
|33
|14
|Вальядолид
|28
|7
|11
|10
|25-34
|32
|15
|Алавес
|28
|8
|8
|12
|29-39
|32
|16
|Эйбар
|28
|7
|6
|15
|28-44
|27
|17
|Сельта
|28
|5
|11
|12
|22-35
|26
|18
|Мальорка
|28
|7
|4
|17
|28-48
|25
|19
|Леганес
|28
|5
|8
|15
|22-41
|23
|20
|Эспаньол
|28
|5
|8
|15
|25-46
|23