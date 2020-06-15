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Футбол в Испании

"Реал Сосьедад" и "Осасуна" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 15 июня. "Реал Сосьедад" на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с "Осасуной" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

У хозяев забитым мячом отметился Микель Оярсабаль (61-я минута), у гостей с пенальти отличился Адриан Лопес (29).

В турнирной таблице испанского первенства "Реал Сосьедад" занимает четвертое место, набрав 47 очков, "Осасуна" располагается на 11-м месте, имея в активе 35 очков. В следующем туре "Реал Сосьедад" на выезде сыграет с "Алавесом" 18 июня, "Осасуна" днем ранее примет мадридский "Атлетико".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона28194567-3161
2Реал28178352-2059
3Севилья28148641-2950
4Реал Сосьедад28145946-3447
5Хетафе28137838-2746
6Атлетико281113432-2246
7Валенсия281110739-4043
8Вильярреал281251145-3841
9Гранада281251135-3341
10Атлетик Бильбао28911830-2438
11Осасуна28811935-3935
12Леванте281041433-4134
13Бетис28891138-4533
14Вальядолид287111025-3432
15Алавес28881229-3932
16Эйбар28761528-4427
17Сельта285111222-3526
18Мальорка28741728-4825
19Леганес28581522-4123
20Эспаньол28581525-4623
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