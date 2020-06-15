Умер бывший хоккеист "Трактора" Олег Мальцев

ТАСС, 15 июня. Бывший нападающий челябинского хоккейного клуба "Трактор" Олег Мальцев скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Коллектив хоккейного клуба "Трактор" выражает свои глубочайшие соболезнования семье Олега Мальцева. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

За "Трактор" Мальцев выступал на протяжении 11 сезонов, проведя в общей сложности 286 матчей, в которых набрал 150 (81 шайба + 69 результативных передач) очков. С Мальцевым в составе "Трактор" дважды становился бронзовым призером Межнациональной хоккейной лиги в 1993 и 1994 годах.

Также форвард выступал за итальянский "Азиаго", тольяттинскую "Ладу", миасский "УралАЗ", орский клуб "Носта - Южный Урал", серовский "Металлург". Завершил карьеру игрока в 2001 году. В феврале 2019 года под своды арены в Челябинске был поднят именной стяг Мальцева.