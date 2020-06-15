Мамедов готов снять сборную шпажистов со сбора на "Озере Круглом" из-за условий проживания

Команда заехала на базу 14 июня, утром 15 июня спортсмены были протестированы: "Спортсменов пригласили на базу с 16:00, заезд закончился около 17:30, на ужин их попытались накормить бутербродом, и только после ругани им дали картошку с мясом, это непрофессиональный подход. Сегодня в районе девяти были взяты тесты, но даже к 12 часам их не покормили завтраком, и при этом они не могут выйти из номеров. Даша Мартынюк забыла в машине сумку, выйти за ней уже не разрешили, и она осталась, с чем была, тренируется в номере в повседневной одежде. Если ситуация не изменится, готов снять команду со сбора", - сообщил Мамедов.

"Элементарно, в номере нет чайника из соображений пожарной безопасности. Везде есть, на "Озере Круглом" нет, а обслуживать команду там некому, мальчиков на побегушках нет. Выйти из номера нельзя, если вышел - докладная, и спортсмена убирают из списка кандидатов в сборные. В итоге создалась крайне напряженная ситуация, в которой тренерам приходится выяснять отношения с руководством базы, а им ставят на вид недолжный тон обращений", - рассказал Мамедов.

"Я готов снимать сбор и распустить спортсменов по домам. По идее, шпажисты, приехавшие на базу на машинах, должны приступить к тренировкам через пару дней, те, кто добирался на поезде, - через неделю, не раньше. У нас до сих пор проводятся онлайн-тренировки по Zoom. В 12 часов команда занимается по номерам, но и это становится невозможным, поскольку связь на "Озере Круглом" - традиционная беда", - отметил главный тренер.

Дальнейшие сборы команд также пока под вопросом: "Сборы рапиристов и саблистов запланированы с 1 июля, но они пройдут, если снимут сегодняшние ограничения. Если останутся, я опять отменю сбор, я боюсь потерять ребят. Мне не физика их сейчас важна, а психика, и, сидя дома, они все-таки имеют возможность общения с семьями, с друзьями. Если начали фехтовать в Новосибирске, в Курчатове, тогда зачем нужны централизованные сборы, если пока есть такие ограничения?"

Директор базы "Озеро Круглое" Ольга Домуладжанова от комментариев отказалась.