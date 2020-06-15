Только два из трех клубов Единой лиги ВТБ подали заявки на участие в Еврокубке

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Единая лига ВТБ имела три лицензии для участия в новом сезоне Еврокубка, но только два клуба - "Локомотив-Кубань" и УНИКС - подали заявки и смогли соответствовать требованию турнира. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Евролиги.

"Локомотив-Кубань" из Краснодара и казанский УНИКС вошли в состав участников сезона-2020/21 Еврокубка. Всего в турнире примут участие 24 команды. Ранее Евролига сообщила ТАСС, что в Еврокубке должны сыграть три российских клуба.

"У Единой лиги ВТБ было три места для участия в новом сезоне Еврокубка. Но случилась ситуация, аналогичная прошлому году, - только две команды подали заявки или смогли соответствовать требованиям регламента турнира", - сказали в пресс-службе.

Также был утвержден предварительный календарь на предстоящий сезон и сезон-2021/22. Регулярный чемпионат сезона-2020/21 пройдет с 30 сентября по 16 декабря. Матчи Топ-16 будут сыграны с 30 декабря по 3 февраля, четвертьфиналы - со 2 по 10 марта, полуфиналы - с 16 по 24 марта, финальная серия пройдет с 6 по 14 апреля.

Сезон-2019/20 Евролиги и Еврокубка был прерван из-за пандемии коронавируса и досрочно завершен без определения победителя 25 мая.