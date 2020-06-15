Неизвестные угрожали судейской бригаде после матча чемпионата Белоруссии по футболу

БАТЭ в четвертый раз стал обладателем Кубка Белоруссии по футболу

Встреча 13-го тура между лидерами чемпионата прошла в воскресенье и завершилась со счетом 2:2. Матч обслуживали главный арбитр Виталий Севостьяник, его помощники Сергей Фиринович и Сергей Гидревич, четвертый судья Дмитрий Марков и инспектор встречи Франц Летяго. В концовке арбитр засчитал второй гол "Шахтера", забитый после возможного нарушения правил. Решение вызвало недовольство со стороны игроков БАТЭ, это привело к нескольким желтым карточкам футболистам команды.

После встречи группа лиц преследовала автомобиль судейской бригады, намеренно создавая аварийные ситуации, после чего заблокировала его движение. Злоумышленники заставили судейскую бригаду и инспектора матча выйти из машины, после чего стали оскорблять арбитров и угрожать им, высказывая недовольство судейством прошедшей встречи. Затем они скрылись.

"Белорусская федерация футбола заявляет, что подобные действия категорически неприемлемы. В целях защиты официальных лиц ассоциация предпримет все необходимые действия в рамках законодательства Республики Беларусь. Все имеющиеся материалы по вышеуказанному инциденту, в том числе данные видеорегистратора, зафиксировавшего инцидент, и регистрационный номер транспортного средства злоумышленников, будут переданы в компетентные органы", - говорится в заявлении федерации.

После 13 туров БАТЭ с 27 очками в активе лидирует в таблице чемпионата, "Шахтер" набрал 25 очков и идет вторым.