Поздняков: образование в РМОУ не потеряло в качестве с переходом в онлайн-формат

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Знания, получаемые слушателями на курсах Российского международного олимпийского университета (РМОУ) в Сочи, не потеряли в качестве из-за перехода в онлайн-формат. Таким мнением с ТАСС поделился президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Исполком ОКР 15 июня одобрил олимпийскую образовательную программу на учебный год 2020/21, которую ОКР реализует совместно с РМОУ. При ее реализации предусмотрена возможность перевода отдельных образовательных и иных мероприятий в дистанционный формат с учетом складывающейся ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

"По отзывам, курсы РМОУ, которые до ввода ограничений, связанных с пандемией, проводились очно, после перехода в онлайн-формат не потеряли в качестве. Это говорит об очень высоком уровне преподавания в университете и об умении специалистов адаптировать материал и его подачу даже под такие непростые условия, - рассказал Поздняков. - Со своей стороны, мы высоко ценим наше сотрудничество и уверены, что взаимодействие между ОКР и РМОУ в области спортивного образования будет и дальше развиваться плодотворно и гармонично".

Поздняков отметил востребованность высококвалифицированных специалистов в российском спорте: "Сегодня в спорте как никогда востребованы квалифицированные специалисты с углубленными знаниями специфики спортивных процессов в самых разных областях - руководители спортивной подготовки, маркетологи, pr-менеджеры, управляющие спортивными объектами. Для эффективной работы в нынешних, быстро меняющихся условиях, они должны обладать всеми навыками современных, разносторонних профессионалов, способных быстро ориентироваться в актуальных тенденциях и решать разноплановые задачи".

"Считаю, что "Олимпийская образовательная программа", которая уже пятый год реализуется РМОУ при поддержке Олимпийского комитета России, играет здесь очень важное значение, потому что делает акцент на повышение квалификации в тех направлениях деятельности, которые сегодня востребованы и в общероссийских спортивных федерациях, и в других спортивных организациях федерального и регионального уровня", - подчеркнул глава ОКР.

РМОУ основан в 2009 году в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между МОК, оргкомитетом "Сочи-2014" и ОКР и ориентирован на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения.