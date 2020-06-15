Тедеско объяснил, почему подписал контракт со "Спартаком" только на 1,5 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско не стал заключать с клубом длительный контракт, потому что до этого никогда не работал за границей. Об этом он рассказал журналистам.

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре. Соглашение 34-летнего немецкого специалиста рассчитано до конца июня 2021 года.

"Почему я разорвал контракт с "Шальке", хотя мог сидеть дома три года и получать легкие деньги? Потому что хотел прийти в "Спартак", - сказал Тедеско. - Клуб предлагал мне трехлетний контракт, но это было мое решение. Я сказал, давайте посмотрим, для меня это первый опыт работы за границей, с языком и игроками, которых я не знаю, гендиректором, которого я раньше не знал".

"Молодой немец за границей - это непросто. То же самое касается и клуба. Если "Спартак" придет ко мне обсуждать новый контракт, мы поговорим, не будет никакого давления. Мы сможем обсудить это спокойно и детально. Сейчас никакого давления ни на меня, ни на клуб нет", - добавил он.

Тедеско отметил, что специфичность текущего и следующего сезонов не повлияет на его решение относительно возможного продления контракта. "Я счастлив в "Спартаке" и не думаю об этих вещах", - сказал он.