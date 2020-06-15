Федерация бокса России пока не планирует проводить турниры со зрителями

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федерация бокса России пока не планирует проводить соревнования со зрителями. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

В понедельник Федерация бокса России провела в Москве первый турнир после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Мероприятие "Лига ставок: вечер бокса" прошло без зрителей. В главном поединке россиянин Харитон Агрба выиграл у армянина Манука Диланяна решением судей и завоевал титул континентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг.

"Пока мы не планируем турниры со зрителями. Надо посмотреть на уровень безопасности, провести еще несколько турниров. А уже потом подумаем над возвращением зрителей", - сказал Кремлев.

Перед началом турнира федерация представила регламент по проведению соревнований по профессиональному боксу: боксеры, тренеры и судьи прошли несколько тестов на коронавирус, все находящиеся в зале обязаны были носить маски и перчатки, были введены ограничения по еде и многое другое. Всего на турнире состоялись пять поединков.

Второй турнир планируется провести 24 июня в Москве также без зрителей. В главном поединке выступит трехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев.