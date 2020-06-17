Мусаев: "Краснодар" в нынешнем году не сыграет в оптимальном составе

ТАСС, 17 июня. Футболисты "Краснодара" не смогут в этом году сыграть в оптимальном составе из-за повреждений у нескольких игроков. Об этом в эфире канала "Россия-24" рассказал тренер команды Мурад Мусаев.

"Краснодар" сыграет в первом туре после возобновления розыгрыша Тинькофф - Российской премьер-лиги, прерванного из-за коронавируса, против московского "Динамо". Встреча пройдет 21 июня.

"Думаю, в этом году мы не увидим оптимальный состав. Ари получил травму и выбыл до конца сезона, что касается [Виктора] Классона (полузащитник получил травму крестообразных связок в июне прошлого года - прим. ТАСС), то его восстановление идет тяжело. Он рвется в бой, но шансы небольшие", - сказал Мусаев.

Чемпионат России нынешнего сезона завершится 22 июля, следующий турнир стартует в начале августа. "Сделать большую ротацию в этот период будет сложно. У нас 11 легионеров, надо ставить в основу восьмерых из них. Все команды будут стремиться к тому, чтобы изменений было меньше", - отметил специалист.