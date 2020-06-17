Юрий Михайлис стал новым главным тренером клуба КХЛ "Барыс"

ТАСС, 17 июня. Юрий Михайлис назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" из Нур-Султана. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на один год. На посту главного тренера "Барыса" он сменил белоруса Андрея Скабелку, который ранее возглавил ярославский "Локомотив".

Михайлис работает в системе "Барыса" 13 лет, он тренировал команды "Барыс-2", "Снежные барсы", "Номад", который в 2017 году привел к титулу чемпиона Казахстана.

"В новом сезоне "Барыс" решил доверить управление командой воспитаннику казахстанского хоккея, - говорится в сообщении. - Юрий Владимирович работает в структуре "Барыса" с 2007 года, прекрасно знаком с организацией, игроками и всей клубной вертикалью. Тренерский штаб Юрия Михайлиса будет обнародован позднее".

В прошлом сезоне КХЛ, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, "Барыс" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед оказался сильнее магнитогорского "Металлурга" - 4-1.