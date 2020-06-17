Бой Александр Емельяненко - Исмаилов планируется провести в Москве со зрителями

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым не будет перенесен, его планируется провести в Москве со зрителями. Об этом журналистам заявил президент Absolute championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко.

Бой должен был пройти весной, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

"Мы до конца планируем, что этот турнир пройдет со зрителями, до последнего. Решение будет принято 1 июля. В ввиду того, как складывается обстановка, позитивная динамика снятия ограничений... Мы планируем, что турнир пройдет в Москве и при зрителях, пусть и при ограниченном количестве", - сказал Яценко.