"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

Голы в матче забили Рахим Стерлинг (45-я минута), Кевин Де Брёйне (51, с пенальти) и Фил Фоден (90), ко второму тайму было добавлено 11 минут. В первом тайме "Арсенал" провел две вынужденные замены, в частности, вместо испанского защитника Пабло Мари вышел его коллега по амплуа бразилец Давид Луис. Первый гол был забит после ошибки Луиса, на 49-й минуте Луис получил красную карточку, после чего Де Брёйне реализовал пенальти. На 81-й минуте после столкновения с вратарем своей команды Эдерсоном травму получил защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия и не смог продолжить встречу, однако хозяева уже использовали все пять замен, поэтому также завершали матч вдесятером.

Как и в предыдущем матче между "Астон Виллой" и "Шеффилд Юнайтед", встречу в Манчестере предваряла минута молчания в память о жертвах пандемии. 6 апреля от последствий коронавирусной инфекции скончалась мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Кроме того, на форме игроков был нанесен символ, посвященный Национальной системе здравоохранения Великобритании в благодарность за ее работу во время пандемии.

Игроки провели матч в футболках с надписью "Black lives matter" ("Жизни чернокожих имеют значение") вместо фамилий, подобная акция будет проходить на первых 12 матчах чемпионата. Перед началом игры футболисты преклонили колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, который скончался в больнице в Миннеаполисе (штат Миннесота) после задержания полицией в США.