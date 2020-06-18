"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 18 июня. Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Арсенал" со счетом 3:0 в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершила программу первого игрового дня после паузы длинной в 100 дней, вызванной пандемией коронавируса.
Голы в матче забили Рахим Стерлинг (45-я минута), Кевин Де Брёйне (51, с пенальти) и Фил Фоден (90), ко второму тайму было добавлено 11 минут. В первом тайме "Арсенал" провел две вынужденные замены, в частности, вместо испанского защитника Пабло Мари вышел его коллега по амплуа бразилец Давид Луис. Первый гол был забит после ошибки Луиса, на 49-й минуте Луис получил красную карточку, после чего Де Брёйне реализовал пенальти. На 81-й минуте после столкновения с вратарем своей команды Эдерсоном травму получил защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия и не смог продолжить встречу, однако хозяева уже использовали все пять замен, поэтому также завершали матч вдесятером.
Как и в предыдущем матче между "Астон Виллой" и "Шеффилд Юнайтед", встречу в Манчестере предваряла минута молчания в память о жертвах пандемии. 6 апреля от последствий коронавирусной инфекции скончалась мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Кроме того, на форме игроков был нанесен символ, посвященный Национальной системе здравоохранения Великобритании в благодарность за ее работу во время пандемии.
Игроки провели матч в футболках с надписью "Black lives matter" ("Жизни чернокожих имеют значение") вместо фамилий, подобная акция будет проходить на первых 12 матчах чемпионата. Перед началом игры футболисты преклонили колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, который скончался в больнице в Миннеаполисе (штат Миннесота) после задержания полицией в США.
"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 60 очков после 29 матчей. "Арсенал" идет девятым, имея в активе 40 очков после 29 встреч. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль" (82 очка в 29 играх). В следующем матче подопечные Гвардиолы 22 июня дома примут "Бёрнли", а "Арсенал" двумя днями ранее на выезде встретится с "Брайтоном".
Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии (в ночь на четверг "Наполи" переиграл "Ювентус" в серии пенальти в финальном матче), французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|29
|27
|1
|1
|66-21
|82
|2
|Манчестер Сити
|29
|19
|3
|7
|71-31
|60
|3
|Лестер
|29
|16
|5
|8
|58-28
|53
|4
|Челси
|29
|14
|6
|9
|51-39
|48
|5
|Манчестер Юнайтед
|29
|12
|9
|8
|44-30
|45
|6
|Шеффилд Юнайтед
|29
|11
|11
|7
|30-25
|44
|7
|Вулверхэмптон
|29
|10
|13
|6
|41-34
|43
|8
|Тоттенхэм
|29
|11
|8
|10
|47-40
|41
|9
|Арсенал
|29
|9
|13
|7
|40-39
|40
|10
|Бёрнли
|29
|11
|6
|12
|34-40
|39
|11
|Кристал Пэлас
|29
|10
|9
|10
|26-32
|39
|12
|Эвертон
|29
|10
|7
|12
|37-46
|37
|13
|Ньюкасл
|29
|9
|8
|12
|25-41
|35
|14
|Саутгемптон
|29
|10
|4
|15
|35-52
|34
|15
|Брайтон
|29
|6
|11
|12
|32-40
|29
|16
|Вест Хэм
|29
|7
|6
|16
|35-50
|27
|17
|Уотфорд
|29
|6
|9
|14
|27-44
|27
|18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|29-47
|27
|19
|Астон Вилла
|29
|7
|5
|17
|34-56
|26
|20
|Норвич
|29
|5
|6
|18
|25-52
|21