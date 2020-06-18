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Футбол в Англии

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

Благодаря победе "Манчестер Сити" увеличил отрыв от ближайшего преследователя "Лестера" до семи очков
Описание
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 18 июня. Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Арсенал" со счетом 3:0 в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершила программу первого игрового дня после паузы длинной в 100 дней, вызванной пандемией коронавируса.

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Голы в матче забили Рахим Стерлинг (45-я минута), Кевин Де Брёйне (51, с пенальти) и Фил Фоден (90), ко второму тайму было добавлено 11 минут. В первом тайме "Арсенал" провел две вынужденные замены, в частности, вместо испанского защитника Пабло Мари вышел его коллега по амплуа бразилец Давид Луис. Первый гол был забит после ошибки Луиса, на 49-й минуте Луис получил красную карточку, после чего Де Брёйне реализовал пенальти. На 81-й минуте после столкновения с вратарем своей команды Эдерсоном травму получил защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия и не смог продолжить встречу, однако хозяева уже использовали все пять замен, поэтому также завершали матч вдесятером.

Как и в предыдущем матче между "Астон Виллой" и "Шеффилд Юнайтед", встречу в Манчестере предваряла минута молчания в память о жертвах пандемии. 6 апреля от последствий коронавирусной инфекции скончалась мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Кроме того, на форме игроков был нанесен символ, посвященный Национальной системе здравоохранения Великобритании в благодарность за ее работу во время пандемии.

Игроки провели матч в футболках с надписью "Black lives matter" ("Жизни чернокожих имеют значение") вместо фамилий, подобная акция будет проходить на первых 12 матчах чемпионата. Перед началом игры футболисты преклонили колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, который скончался в больнице в Миннеаполисе (штат Миннесота) после задержания полицией в США.

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"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 60 очков после 29 матчей. "Арсенал" идет девятым, имея в активе 40 очков после 29 встреч. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль" (82 очка в 29 играх). В следующем матче подопечные Гвардиолы 22 июня дома примут "Бёрнли", а "Арсенал" двумя днями ранее на выезде встретится с "Брайтоном".

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии (в ночь на четверг "Наполи" переиграл "Ювентус" в серии пенальти в финальном матче), французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль29271166-2182
2Манчестер Сити29193771-3160
3Лестер29165858-2853
4Челси29146951-3948
5Манчестер Юнайтед29129844-3045
6Шеффилд Юнайтед291111730-2544
7Вулверхэмптон291013641-3443
8Тоттенхэм291181047-4041
9Арсенал29913740-3940
10Бёрнли291161234-4039
11Кристал Пэлас291091026-3239
12Эвертон291071237-4637
13Ньюкасл29981225-4135
14Саутгемптон291041535-5234
15Брайтон296111232-4029
16Вест Хэм29761635-5027
17Уотфорд29691427-4427
18Борнмут29761629-4727
19Астон Вилла29751734-5626
20Норвич29561825-5221

 

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