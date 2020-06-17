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Футбол в Англии

"Астон Вилла" сыграла вничью с "Шеффилд Юнайтед" в первом матче после возобновления АПЛ

На 42-й минуте мяч после удара игрока гостей оказался за линией ворот, однако судья не зафиксировал взятие ворот
Описание
© EPA-EFE/SHAUN BOTTERIL

ТАСС, 17 июня. Футболисты "Астон Виллы" сыграли вничью с "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:0 в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии. Эта встреча, проходившая в Бирмингеме, стала первой в Английской премьер-лиге (АПЛ) после паузы длинной в 100 дней, вызванной пандемией коронавируса.

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На 42-й минуте мяч после удара игрока гостей оказался за линией ворот, однако судья не зафиксировал взятие ворот.

"Астон Вилла" прервала серию из четырех поражений и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков в 29 матчах. "Шеффилд Юнайтед" идет шестым, имея в активе 44 очка после 29 встреч.

В следующем туре "Астон Вилла" 21 июня примет "Челси", а "Шеффилд Юнайтед" в тот же день на выезде встретится с "Ньюкаслом".

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии (позднее в среду пройдет финальный матч между "Ювентусом" и "Наполи"), французское первенство было досрочно завершено. Все матчи АПЛ проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль29271166-2182
2Манчестер Сити28183768-3157
3Лестер29165858-2853
4Челси29146951-3948
5Манчестер Юнайтед29129844-3045
6Шеффилд Юнайтед291111730-2544
7Вулверхэмптон291013641-3443
8Тоттенхэм291181047-4041
9Арсенал28913640-3640
10Бёрнли291161234-4039
11Кристал Пэлас291091026-3239
12Эвертон291071237-4637
13Ньюкасл29981225-4135
14Саутгемптон291041535-5234
15Брайтон296111232-4029
16Вест Хэм29761635-5027
17Уотфорд29691427-4427
18Борнмут29761629-4727
19Астон Вилла29751734-5626
20Норвич29561825-5221

 

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