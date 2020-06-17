"Астон Вилла" сыграла вничью с "Шеффилд Юнайтед" в первом матче после возобновления АПЛ

ТАСС, 17 июня. Футболисты "Астон Виллы" сыграли вничью с "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:0 в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии. Эта встреча, проходившая в Бирмингеме, стала первой в Английской премьер-лиге (АПЛ) после паузы длинной в 100 дней, вызванной пандемией коронавируса.
На 42-й минуте мяч после удара игрока гостей оказался за линией ворот, однако судья не зафиксировал взятие ворот.
"Астон Вилла" прервала серию из четырех поражений и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков в 29 матчах. "Шеффилд Юнайтед" идет шестым, имея в активе 44 очка после 29 встреч.
В следующем туре "Астон Вилла" 21 июня примет "Челси", а "Шеффилд Юнайтед" в тот же день на выезде встретится с "Ньюкаслом".
Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии (позднее в среду пройдет финальный матч между "Ювентусом" и "Наполи"), французское первенство было досрочно завершено. Все матчи АПЛ проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|29
|27
|1
|1
|66-21
|82
|2
|Манчестер Сити
|28
|18
|3
|7
|68-31
|57
|3
|Лестер
|29
|16
|5
|8
|58-28
|53
|4
|Челси
|29
|14
|6
|9
|51-39
|48
|5
|Манчестер Юнайтед
|29
|12
|9
|8
|44-30
|45
|6
|Шеффилд Юнайтед
|29
|11
|11
|7
|30-25
|44
|7
|Вулверхэмптон
|29
|10
|13
|6
|41-34
|43
|8
|Тоттенхэм
|29
|11
|8
|10
|47-40
|41
|9
|Арсенал
|28
|9
|13
|6
|40-36
|40
|10
|Бёрнли
|29
|11
|6
|12
|34-40
|39
|11
|Кристал Пэлас
|29
|10
|9
|10
|26-32
|39
|12
|Эвертон
|29
|10
|7
|12
|37-46
|37
|13
|Ньюкасл
|29
|9
|8
|12
|25-41
|35
|14
|Саутгемптон
|29
|10
|4
|15
|35-52
|34
|15
|Брайтон
|29
|6
|11
|12
|32-40
|29
|16
|Вест Хэм
|29
|7
|6
|16
|35-50
|27
|17
|Уотфорд
|29
|6
|9
|14
|27-44
|27
|18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|29-47
|27
|19
|Астон Вилла
|29
|7
|5
|17
|34-56
|26
|20
|Норвич
|29
|5
|6
|18
|25-52
|21