"Астон Вилла" сыграла вничью с "Шеффилд Юнайтед" в первом матче после возобновления АПЛ

ТАСС, 17 июня. Футболисты "Астон Виллы" сыграли вничью с "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:0 в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии. Эта встреча, проходившая в Бирмингеме, стала первой в Английской премьер-лиге (АПЛ) после паузы длинной в 100 дней, вызванной пандемией коронавируса.

На 42-й минуте мяч после удара игрока гостей оказался за линией ворот, однако судья не зафиксировал взятие ворот.

"Астон Вилла" прервала серию из четырех поражений и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков в 29 матчах. "Шеффилд Юнайтед" идет шестым, имея в активе 44 очка после 29 встреч.

В следующем туре "Астон Вилла" 21 июня примет "Челси", а "Шеффилд Юнайтед" в тот же день на выезде встретится с "Ньюкаслом".

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии (позднее в среду пройдет финальный матч между "Ювентусом" и "Наполи"), французское первенство было досрочно завершено. Все матчи АПЛ проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.